Звезды шоу-бизнеса сгорают за два года

Заслуженный деятель искусств, композитор и продюсер Ким Брейтбург поделился своим мнением о развитии российского шоу-бизнеса в эпоху экономического кризиса. Он уверен, что апокалипсиса, которого так боятся многие артисты, не будет. Ким Брейтбург - специалист широкого профиля. Он композитор, инструменталист, вокалист, аранжировщик, продюсер и звукорежиссер. Словом, знаковая фигура для современной музыки. В интервью интернет-телеканалу Russia.Ru продюсер рассказал о перспективах российского шоу-бизнеса и поделился своим мнением о том, почему отечественные звезды не дотягивают до уровня западных исполнителей. "Кризис отразился на артистах первой величины, - констатировал Брейтбург. - Артисты требуют высокие гонорары и особое к себе внимание, что сегодня во многих случаях стало невозможно. Сократились расходы на развлечения". Он также считает, что данная ситуация в ближайшем будущем сохранится: "В следующем году работы станет поменьше, но не думаю, что артистам придется получать другие профессии. Все равно концерты будут. Артисты будут работать, а песни будут писаться. Апокалипсиса я не вижу". Известный продюсер видит проблему отечественного шоу-бизнеса не в кризисе, а в непрофессионализме звезд, а также в их низкой культуре. С другой стороны, ни на телевидении, ни на радио нет спроса на качественную музыку даже на техническом уровне. "Просто не хватает профессионализма, музыкального образования и культуры, - продолжает размышлять Ким Брейтбург. - Однажды в Лондоне я попал на концерт Чака Берри. И я с удивлением в то время обнаружил, что в зале полно людей начиная от пятнадцати лет и заканчивая семидесятью. Давайте представим в России такой концерт, где одновременно присутствуют люди, которым пятнадцать и которым семьдесят. У нас можно назвать всего несколько имен и на этом список закончится". При этом новым именам заявить о себе становится все сложнее, признает Ким Брейтбург. "Сегодня новым артистам гораздо труднее. Общество расслоилось и в социальном плане, и в культурном, и сейчас выйти на экран и спеть песню так, чтобы тебя полюбили миллионы - задача очень сложная. Даже на Западе стало сложно с лидерами, с теми людьми, которые хотят назвать себя идолами поколения. Я что-то особо не вижу. Или их называют идолами, но почему-то через два, три года они исчезают с экранов и из нашей памяти". Брейтбург не исключает, что причина в перенасыщенности рынка информацией.