У певицы МакSим будет дочь

У певицы МакSим будет дочка. Об этом исполнительница рассказала в интервью журналу «7 дней». По ее словам, для малышки уже почти полностью укомплектован гардероб и закуплено все приданое. Кстати, за время беременности артистка практически не изменилась. «У меня до шестого месяца вообще не рос живот, - поделилась МакSим. - Да и сейчас фигура не слишком изменилась, хотя уже, по официальным срокам, скоро в декрет. Правда, Леша (муж певицы, - прим. ред.) подтрунивает над моими новыми параметрами - 90-90-90. По его мнению, я "колобок" и "плюшка"».