Леона Льюис мечтает о муже Гвинет Пэлтроу

Британская певица Леона Льюис (Leona Lewis) призналась, что мечтает поработать с вокалистом «Coldplay», и мужем Гвинет Пэлтроу, Крисом Мартином (Chris Martin), сообщает Showbiz Media. Льюс уже перепела известную песню Snow Patrol «Run», и, как видно, теперь решила взяться за творчество остальных английских музыкантов. Что ж, «Coldplay» для разгона тоже не плохо. Крис Мартин в свою очередь уже неоднократно восторженно высказывался о великолепном голосе Леоны. Так что, возможно, в скором времени мы действительно услышим дуэт…