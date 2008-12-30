Ушел из жизни легендарный модельер

В возрасте 79 лет после продолжительной болезни в одном из госпиталей Канна скончался легендарный французский модельер Тед Лапидус. Несколько последних лет знаменитый кутюрье боролся с лейкемией. Тед Лапидус родился в 1929 году в Париже в семье эмигрантов из России, а в 1958 году открыл свой Дом моды. Как сообщает РИА "Новости", мировая известность пришла к модельеру 1960-е годы. Он прославился на весь мир своей одеждой в стиле "унисекс". Его наряды носили знаменитая актриса Бриджит Бардо и легендарный француз Ален Делон. У Теда Лапидуса остался сын Оливье, который также является одним из признанных авторитетов в мире высокой моды. Предполагается, что похороны модельера пройдут в пятницу на парижском кладбище Пер-Лашез. Надо сказать, что в сентябре мир моды лишился еще одного талантливого дизайнера и стилиста. В Милане на 89-м году жизни скончалась известный итальянский стилист Мила Шон. "Синьора элегантность", как ее называли в Италии, была одной из самой влиятельных и успешных женщин в итальянской модной индустрии. В отличие от большинства модельеров, да и современных стилистов и кутюрье, Мила пришла в мир моды достаточно поздно. Свое первое небольшое ателье она открыла в 1957 году, когда ей было уже почти 40. А первая коллекция одежды от Шон появилась и того позже, в 1965 году. "Альта мода" - так называлась ее первые творения – имела головокружительный успех. Ее наряды были с восторгом приняты американской публикой и критиками. Первая коллекция Шон была необычна тем, что при ее создании дизайнер впервые использовала двустороннюю ткань. У нее одевались одни из самых "хорошо одетых женщин" ХХ века - вдова американского президента и жена греческого магната Аристотеля Онассиса, Жаклин Кеннеди и Марелла Аньелли, жена итальянского магната и промышленника Джанни Аньелли. Сегодня Mila Schon Group - огромная империя с бутиками не только в главных итальянских центрах моды таких, как Милан, Флоренция, Рим, но и во всем мире.