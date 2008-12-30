Тяжкая женская доля Дубцовой и Гагариной

Молодая перспективная певица Полина Гагарина, недавно ставшая мамой, поучаствовала в показе вечерних платьев на Mixed Russian Fashion Show. Артистка рассказала Дням.Ру о своем любимом сыне и тяжкой женской доле. "Скоро уже должен выйти на всех радиостанциях наш дуэт с Ирой Дубцовой. Думаю, в начале следующего года, - поделилась своими творческими планами Полина. – Эта песня о женской доле, естественно, несчастной. Просто так вышло, что это знаменательная песня, ведь у Иры случился развод. Надеюсь, у меня его не будет, но эта песня очень красивая, удачная, про женщин и в поддержку им. Написала ее Ира Дубцова. Она меня пригласила спеть с ней дуэт, и я ей очень благодарна. Это шикарная песня, очень удачное сочетание нас с ней и нашей дружбы". После показа Гагарина очень торопилась к своему маленькому сыну. "Мой малыш уже сказал первое слово, назвал имя своего папы – Петя, - улыбаясь, поведала Полина. - Мы смеялись жутко! Сын – большой хулиган. Любимее этого человека у нас нет в жизни, мы с мужем счастливы безмерно, и все, что происходит сейчас у нас в жизни, все для сына, ради него и благодаря ему". Красивое вечернее платье в этот вечер продемонстрировала и другая молодая мама – Наталья Власова, прославившаяся в свое время гимном любви – "Я у твоих ног". "Моей доченьке Пелагее два года и четыре месяца. Первого ее слова я не помню, потому что в год и месяц она стала говорить практически все. И уже больше года она разговаривает абсолютно нормально, свободно формулируя предложения. Все просто в шоке! Она не просто говорит слова, а делает умозаключения, - с восторгом рассказала певица. - Она регулярно со мной репетирует. У меня студия дома находится, в которой очень много инструментов, микрофонов. У Пелагеи есть своя маленькая гитара, свой микрофон. И она, наверное, левша, потому что гитару берет на другую руку. Я ее голос уже записала в трех своих песнях. У нас есть совместная с ней композиция "Доченька". Творческая жизнь Натальи насыщенна и успешна. "На данный момент у меня три полноценных альбома. И я работаю над записью двух новых – один эстрадный, другой под рояль со струнным квартетом. Моя давняя мечта – альбом баллад и романсов, - призналась артистка. – Я много пишу, работаю, очень мало куда-то хожу, потому что жалко времени, некогда будет заниматься музыкой. Это мероприятие стало большим исключением. Модельер Наталья Герман – очень талантливый, профессиональный, целеустремленный человек. Таких людей приятно иметь рядом и делать с ними какие-то шаги по жизни, поэтому сегодня я здесь".