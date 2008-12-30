Том Круз планирует завести еще десять детей!

Страшись, многодетная Джоли! Том Круз (Tom Cruise) грозится сделать тебя! И вовсе не по кассовым сборам своего нового фильма, а по количество… детей! Знаменитые шестеро малышей семейства Джоли-Питт так запали в душу впечатлительному голливудскому актеру, что теперь он всерьез нацелился на производство потомства. Круз объявил, что намерен родить не меньше десяти детей! Если, конечно, жена с этим справится… А всем известно, что если Круз решил что-то сделать – он треснет, но сделает, пишет Showbiz Media. Том уже давно ведет недвусмысленные разговоры о том, как же ему нравится быть отцом, и как же они с Кейти (Katie Holmes) хотят завести побольше детей. Что ж, на ДЕСЯТЬ бедняга Кейти вряд ли рассчитывала. В последнее время многие издания обратили внимание на то, какой уставшей и неухоженной выглядит актриса. Может быть, ее угнетают мысли о своем невеселом будущем? Ведь неуемный энтузиазм Тома начинает вызывать опасения…