Муж Королевой обругал новое кино

Фактурный блондин Сергей Глушко пролил свет на новое отечественное кино. Тарзан признался, что сняться в каком-нибудь новом фильме непросто. По словам мужа певицы Натальи Королевой, на большой экран попадают лишь по близкому знакомству. Сергея Глушко в последнее время связывают либо с именем его супруги, либо с рекламным роликом о кентавре и шоколаде "Шок". Золотоволосый красавчик, постепенно покоряя подмостки театра, пытается избавиться от этого амплуа. Он уже произвел фурор, играя в спектакле "Любовь без правил" в паре с Никитой Джигурдой . Но предложения играть на театральной сцене продолжают сыпаться, а Сергей Глушко, объект эротических фантазий многих российских девушек, их с удовольствием принимает. "Репетируются еще два спектакля, - поделился с Днями.Ру Сергей. - Один новый, реально новый, а в другой меня еще пока вводят. Пока эти события еще не произошли, и я бы не хотел их освещать. Приглашения со стороны театральных режиссеров продолжают поступать, и это радует и, собственно говоря, в моих же глазах меня же немножко поднимает, потому что театр - это основа". С кино у Тарзана все иначе: не поступают ему те предложения, которые он считает достойными. "Предложения сняться в кино тоже поступают, - продолжает рассказывать Сергей. - Но, к сожалению, очень редко. Гораздо реже, чем в театр. А если и предлагают, то не того качества, которого бы мне хотелось, скажем так. Потому что потенциал в себе я чувствую. Но кино стало таким коммерческим, что, честно говоря, подташнивает немного. В театр-то наши нынешние звезды не рвутся, потому что он не приносит денег таких, как в кино. И людей, которые как-то просто появились в кино, их тоже нет. Все они являются зятьями, мужьями, сыновьями, женами и так далее. И это всегда вызывает у меня рвотный рефлекс".