Сестра Круга открыла магазин его имени

Сестра Михаила Круга Ольга Медведева открыла в Твери музыкальный магазин «Шансон по кругу». В нем собраны все альбомы с песнями ее брата, вышедшие при жизни Михаила и после его кончины. Несколько отделов, посвященных известному тверскому шансонье, разместились на площади 32 квадратных метра. Для фанатов и поклонников творчества певца продаются кружечки, сувенирные тарелочки, ручки, футболки, часы с портретами Михаила и словами из его песен, сообщает Life. - Первыми нашими покупателями стали Мишины близкие друзья, - признается Ольга Владимировна.