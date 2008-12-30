Playboy раздел «фабриканток»

Горячие кадры с эротической фотосессии выпускниц "Фабрики звезд-7" стали достоянием широкой общественности. Подопечные продюсера Константина Меладзе – группа "Инь-ян", вернее, ее прекрасная половина в лице девушек Тани Богачевой и Юли Паршуты разделись на съемках для всемирно известного мужского журнала Playboy. Январский номер журнала представит искушенной публике лучшие кадры этой "горячей" фотосессии. Отметим, что это не первая откровенная съемка девушек. В марте этого года Таня и Юля уже снимались для журнала Maxim, правда, вместе с другими участницами "Фабрики звезд-7": Дакотой, Корнелией Манго и Настей Приходько. Девушки предстают в весьма соблазнительных образах. Черные бикини с шелковыми бантиками по бокам и ажурные чулки способны вскружить голову самым привередливым ценителям женской красоты. Юля раскрыла Playboy свои секреты и поведала изданию, чем ей приходилось заниматься по ночам. А соблазнительные позы Тани красноречивее любых слов рассказывают о мужских смертных грехах. Стилисты старательно поработали и над образами красоток. Сочетание черного и красного цветов в интерьере и белье, а также массивные драгоценности из белого золота с бриллиантами создают ощущение роскоши и очарования. Вообще фотосессия в Playboy становится своего рода традицией. Многие отечественные звезды уже успели покрасоваться на обложках издания. Некоторые из них поделились с Днями.Ру воспоминаниями от съемок. "Мы с девочками не обнажались целиком, на нас были купальники, - рассказала участница группы "Фабрика" Саша Савельева, - Иногда в купальнике можно выглядеть даже более сексуальной, чем полностью обнаженной. Главное - харизма!" Ксения Бородина получила огромное удовольствие от процесса съемки: "Мне комфортно было. И фотографии получились прекрасные. С удовольствием снимусь еще". "Я уже фотографировалась для Playboy. Обложка со мной была самая продаваемая, - с гордостью поведала экс-"ВИА Гра" Анна Седокова. – Я была в изумительном нижнем белье, и на фотографиях не видно ни одного пикантного места". VJ MTV Марика тоже уже засветилась на обложке Playboy: "Я была в красивом нижнем белье. Фотографии получились отличные. Мне недавно снова предложили, но на этот раз отказалась. Потому что одного раза более чем достаточно. Хватит".