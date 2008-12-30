Мульт-приключение от знаменитого режиссера Марка Диндала «Цыпленок Цыпа» (ФОТО)

Казалось бы – насколько «несерьезный» и легкий жанр мультипликации, а и тут могут быть великие шаги и свершения. И симпатичная история про маленького и великодушного фантазера Цыпленка Цыпу, который, казалось бы, никогда б не смог претендовать на звание супергероя – сделала именно такой огромный шаг в анима-деле. Мульт-приключение знаменитого режиссера Марка Диндала открыло новую эпоху в истории компании «Walt Disney Pictures», а с ним – и в истории нас, зрителей. Это стал первый в мире анима-фильм, снятый с использованием новейших ЗD-технологий, над которым бились 100 программистов и мультипликаторов вместе с актерами, озвучившими героев картины – Заком Браффом, Гарри Маршаллом, Джоан Кьюсак и Патриком Стюартом. «Цыпленок Цыпа»- это абсолютно невероятное событие в мировом кинематографе, - заявил Марк Диндал. – Думаю, мы перевернем ваше представление о мультипликации с ног на голову». Для этого на голову его героя однажды сваливается настоящий кусочек неба… Смотрите на телеканале «1+1» 1 января в 18.00