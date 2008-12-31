Глюкоза в Новый год будет дарить людям праздник

Певица Глюкоза по традиции отметит новый год на работе. «Каждый Новый Год я мучаю себя дилеммой - работать или не работать. И уже на протяжении 6 лет, приоритет отдаю работе, этот год не исключение. Поэтому, в новогоднюю ночь я буду дарить людям праздник, отчего и сама испытываю чувство радости. Днем планирую собраться всей семьей - бабушки, дедушки, дети, любимый муж. Будем дарить друг другу подарки, знакомить Лиду с Дедом Морозом, а Санечку уверять, что он настоящий. Обязательно посидим в семейном кругу за столом, а к вечеру вся семья проводит маму- Снегурку на очередную ёлку.»