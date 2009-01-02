Земфире не удалось посадить в тюрьму ударившего ee гастарбайтера

Уголовного дела по факту грязной драки, устроенной известной певицей Земфирой, не будет. Следствие пришло к выводу, что в действиях продавца магазина «Сахарный лев» нет признаков состава преступления. В возбуждении уголовного дела отказано. Знаменитую «девочку-скандал» вернули с небес на землю. Ей не удастся посадить парня, которого она сама же и избила. Драка После драки в магазине на Фрунзенской набережной 11 ноября милиция собрала все документы и даже составила обвинительный акт, согласно которому 23 летний Субхитдин Набиев совершил преступление, за которое можно получить до 6 месяцев исправительных работ. И это при том, что ВСЕ свидетели утверждали: первый удар нанесла Земфира. – Девушка с короткими темными волосами лет 30 – 32 стояла у кассы, – рассказал в милиции Субхитдин Набиев. – Она сказала мне: «Ты не хочешь поработать?» Я ответил, что касса уже закрыта. Эта пьяная девушка начала ругаться матом, назвала меня «чуркой», сказала, что всех нас надо куда-то отправить в одном вагоне. А потом ударила меня ладонью по лицу… – Я была трезвая, – рассказала в милиции Земфира. – Зашла в магазин купить бутылочку вина и холодец. Подошла к кассе, дождалась своей очереди, расплатилась. И тут увидела, что молодой человек в униформе препирается с пожилым мужчиной. Я сказала ему, чтобы он перестал болтать и занялся своим делом. Он в ответ начал хамить… Я человек эмоциональный. Возможно, во время разговора я жестикулировала. Но я до него даже не дотронулась! А он взял и ударил меня по лицу. Я упала и на какое-то время потеряла сознание… Свидетели Можно было бы подумать, что парень лжет. Но то же самое рассказывают и очевидцы драки, сообщает "ТД". А кроме них – самые беспристрастные свидетели: видеокамеры. Одна из них засняла, как Земфира начинает «активно общаться» с Субхитдином, а затем «замахивается на Набиева С. в сторону лица сначала левой, а затем правой рукой». После того как эти документы благодаря нашей газете стали достоянием общественности, следователи наконец-то дождались вердикта прокуратуры: «В возбуждении уголовного дела отказать. Состава преступления в действиях Субхитдина Набиева НЕТ».