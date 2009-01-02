Геннадий Витер не едет на войну

Геннадий Витер планировал провести Новый год в Объединенных Арабских Эмиратах. Напомним, там, в полночь, продюсер, певец и телеведущий намеревался сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной, победительнице «Первой Украинской фабрики звезд» Ольге Цыбульской. Из-за военных действий на территории Израиля и Палестинской автономии компания друзей была вынуждена отказаться от поездки. «В более спокойном Киеве мы проведем время не хуже. – Говорит Геннадий Витер. – Конечно, хотелось сделать Оле сюрприз, на берегу Персидского залива, в окружении восточных звезд, которые светят совсем не так, как в наших широтах. Но, я не расстраиваюсь. Главное – это наши чувства и намерения, а остальное – мелкие детали». Как рассказал Геннадий Витер, теперь, корректируя свои планы, они проведут Новогоднюю ночь в Киеве, в одном из недавно открывшихся караоке баров, где и будет сделано предложении руки и сердца. Певец, телеведущий и продюсер пообещал, что эту ночь Ольга Цыбульская не забудет никогда.