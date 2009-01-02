Дуэт DOMINO узнает свою судьбу в Новогоднюю ночь

В Новогоднюю ночь девушки из группы DOMINO в очередной раз будут гадать. Эта традиция прижилась в дуэте несколько лет назад. Встречать 2009-й Марина Салганик и Кристина Боршовская также будут в изотерическом настроении. «Мы уже полностью подготовились. Закупили весь реквизит, необходимый для Новогоднего гадания. Теперь осталось только загадать желание и посмотреть, сбудется оно или нет. – Говорит Марина Салганик. – Как всегда гадать будем в двух направлениях: естественно, о любви и о профессии. В уходящем 2008-м я, например, загадала романтическую поездку в Париж. Мое желание исполнилось. Для 2009-го у нас с Кристиной тоже найдется несколько нескромных желаний. О личной жизни пока умолчу, а вот что касается нашей певческой карьеры, то будем гадать о великих вещах. Например, выступить на одной сцене с кем-нибудь из мировых величин. Скажем, с Кайли Миног (Kylie Minogue). Почему нет?» В первом месяце 2009 года Марине Салганик и Кристине Боршовской, если и удастся выступить на одной сцене с кем-нибудь из мировых звезд, то только на территории Африки. Напомним, с 4 января девушки принимают участие в международном авто-приключении Sahara Challenge. В течение целого января им придется исколесить дороги семи африканских стран, таким образов покорив Сахару, самую большую пустыню планеты.