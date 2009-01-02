Наталия Волкова будет праздновать Новый год всего 10 минут

Празднование Нового года для Наталии Волковой продлится всего 10 минут. Об этом рассказала корреспонденту M-Press Media Technologies сама певица. Наталия Волкова отнюдь не собирается таким образом попадать в какие-либо книги рекордов. «Как говорят, положение обязывает. – Признается Наталия Волкова. – Люди отдыхают, артисты работают. Этот Новый год – не исключение. Я работаю в одном из ночных заведений за чертой Киева. Мой выход запланирован на 1 ночи, поэтому нам отведено такое короткое для празднования. В моем загородном доме соберутся только близкие люди. Несомненно, мы успеем поднять бокалы с шампанским, произнести пару тостов, а потом в путь. На концерт. После Новогоднего выступления, как всегда, буду прислушиваться к собственному настроению. Безусловно, поедем праздновать, ведь 10 минут нам будет мало. А вот, куда, посмотрим после выступления».