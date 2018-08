Лобода подвела итоги за 2008 год

Этот год в карьере артистки Светланы Лободы запомнился яркими и знаковыми событиями в ее творческой жизни. Артистка не только укрепила свои позиции в шоу-бизнесе, но и попробовала себя в других, не менее успешных амплуа: дизайнер, фотограф и режиссер - это только начало ее творческого пути . За этот год она выпустила два альбома, организовала благотворительную выставку фотографий посвященных Индии, срежисировала свой первый видеоклип, который находится на вершине хит-парадов, как радио- так и телеэфиром, разработала собственную линию одежды и стала лауреатом украинской премии «Национальный Олимп», получив награду в номинации «Оригинальный стиль исполнения» за создания собственного сценического образа и творческие эксперименты. Сотрудничая с благотворительной организацией «Звезды детям» Светлана Лобода объездила 25 городов Украины со своим первым всеукраинском туром «Не мачо». Лобода собирает аншлаги и не перестает удивлять своего зрителя динамичным шоу, непредсказуемой режиссурой и разнообразием стилей и образов. Заключительный концерт тура «Не мачо» Светлана Лобода со своей командой даст прямо в Новогоднюю ночь , в концерт-холле «Оазис» Одним из главных сюрпризом ушедшего года и подарком к новогодним праздникам станет новая колекция одежды F*ck the Macho. В этот раз Лобода решила с акцентировать свое внимание не только на майках с принтами NO SILICON, но и включить в эту линию одежды мужские изделия- футболки, регланы, спортивные кофты, а также женские платья, комбидресы и спортивные костюмы.. Коллекцию NO SILICON, уже с сегодняшнего дня можно приобрести на официальном сайте артистки svetlanaloboda.com, а также в интернет-магазинах. NO SILICON-одежда для дерзких и красивых! Светлана Лобода талантлива и амбициозна. Ее сила и трудоспособность помогают ей добиваться поставленных целей, а приобретенный опыт дает возможность не бояться экспериментировать и делать то, что не под силу другим!