Где сейчас проводят свои каникулы российские звезды?

Финансовый кризис смел гигантские заработки звезд, словно снежная лавина. Поэтому и поездка на модные, но очень дорогие горнолыжные курорты в Альпах для многих из них теперь стала весьма накладна. В эти новогодние каникулы на швейцарские горнолыжные курорты выберется фигурист Евгений Плющенко со своей невестой, продюсером Яной Рудковской, пишет "TopPop.ru" Александр Панайотов после активного предновогоднего «чеса» отправляется отдыхать на море. В этом году его выбор пал на Индию, штат Гоа. «Буду там одухотворяться, - говорит Панайотов. - Там очень сильная энергетика. Вообще, какая-то мистическая страна. Плюс, позагораю, обожаю солнце! А еще я наслышан, что там какой-то нереальный блошиный рынок, на котором куча необычных вещей, а так как я безумный «шопоголик», туда мне прямая дорога». Следуя примете «как встретишь Новый год, так весь год и проведешь», Алена Апина старалась отметить новогоднюю ночь как можно большим числом концертов. Зато на рождественские праздники певица с мужем Александром Иратовым и дочерью Ксенией, по сложившейся традиции, уезжает отдыхать. «Обычно мы отправляемся туда, где есть горы. Правда, я не очень люблю кататься на горных лыжах. Но с удовольствием смотрю, с каким азартом мой муж и дочь рассекают снежные просторы», - сказала Апина. В этом году Алена с семьей отправится в Италию. Алексей Чумаков предпочел бы провести новогодние каникулы где-нибудь в Альпах, в домике с камином, в кругу близких людей. Но все сложилось иначе. «Уже много лет я встречаю НГ на сцене, но я обязательно заезжаю к родителям и провожу с ними хотя бы час в этот день, ведь НГ - семейный праздник. А сейчас, после всех концертов и корпоративов, я уезжаю отдыхать за границу. Куда-нибудь, где тепло». Борис Моисеев признался, что проведет новогодние каникулы в окружении своих друзей в Петербурге. По словам Заслуженного артиста России, Петербург для него город особенный, с которым его связывают самые тёплые отношения. Как известно одной из визитных карточек Петербурга стала песня «Петербург-Ленинград». Певица Ани Лорак встретила Новый год на сцене, а после отправилась на море. Руслан Алехно проводит праздники на родине - в Беларуси. Как известно Руслан в минувшем году представлял честь Беларуси в Белграде на конкурсе «Евровидение». И независимо от результатов конкурса, Руслана считают национальным героем в Минске. Певица Таисия Повалий в новогоднюю ночь принципиально не работает - между деньгами и отдыхом артистка отдала предпочтение второму. В этом году исполнительница вместе с мужем продюсером Игорем Лихутой отправилась в Австрию. Они решили встретить Новый год со снегом. Сейчас они поехали в Вену осматривать достопримечательности города. А потом- снимут шале на одном из горнолыжных курортов. Новогодние каникулы в Майами выбрали: Наташа Королева, Игорь Крутой, Игорь Николаев с молодой женой, Анжелика Варум с Леонидом Агутиным, Андрей Малахов, Валерий Леонтьев. Улетит за океан и Жанна Фриске. В США отправится на две недели и победитель «Евровидения» Дима Билан. Но в отличие от своих коллег будет там не отдыхать, а записывать на американской студии новый альбом.