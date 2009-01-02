Как «Светские хроники» праздновали Новый год….

В воскресенье проект «Светские Хроники» совместно с радиостанцией «Люкс FM» пришли в гости к своей подруге певице Ольге Поляковой в ее столичные апартаменты, чтобы отпраздновать Новый год! В веселой компании были также и популярные представители шоу-бизнеса: певец Андрей Кравчук и Серега, продюсер Олег Черный, «бархатный голос Украины» Василий Лазарович, певица Ирис, ребята из команды ЧП «Минск» - Дмитрий Танкович и Евгений Сморыгин, Ларсон, ведущие утреннего шоу на «Люкс FM» - Генык и Белла, группа «7-е Небо». Подогрев музыкальными напитками осуществлял – DJ Дмитрий Матросов. Вечеринка носила название «New Year Stars Party Champagne and Apples». Все гости должны были прийти с шампанским и яблоками, такова задумка организаторов предновогодней вечеринки. А помимо этого, обязательным дресс-кодом вечера были личные домашние тапочки звезд, в которых они имели честь дефилировать в апартаментах госпожи Поляковой. Цель создания подобной вечеринки заключалась в создании поистине домашней атмосферы в преддверии Нового года в кругу лучших друзей. Звезды организовали и веселый конкурс - на лучшие домашние тапочки! Победителем в этом конкурсе стал «бархатный голос Украины» - Василий Лазарович, чьи тапочки произвели особое впечатление на VIP. Этот вечер был наполнен дружеским позитивом, морем шампанского, яблок и конфет! Шутили, смешили, смеялись!!!