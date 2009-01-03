Названы самые ожидаемые фильмы 2009 года

Один из крупнейших ресурсов по продаже билетов в кинотеатры Fandango провел среди своих пользователей опрос, в процессе которого требовалось назвать десять самых ожидаемых фильмов 2009 года, сообщает Lenta. Как выяснилось, клиенты мужского пола более всего ожидают фантастический фильм "Звездный путь", тогда как женщины хотят посмотреть "Гарри Поттера и принца-полукровку". Остальные места распределились следующим образом: Выбор женщин: 1. "Гарри Поттер и принц-полукровка" 2. "Новолуние" 3. "Трансформеры. Месть падшего" 4. "Ангелы и демоны" 5. "Люди Икс. Росомаха " 6. "Звездный путь" 7. "Грабители банков" 8. "Ночь в музее 2. Побег из архива" 9. "Милые кости" 10. "Там, где живут чудовища" Выбор мужчин: 1. "Звездный путь" 2. "Трансформеры. Месть падшего" 3. "Гарри Поттер и принц-полукровка" 4. "Люди Икс. Росомаха " 5. "Терминатор. Да придет спаситель" 6. "Хранители" 7. "Ангелы и демоны" 8. "Грабители банков" 9. "Бросок кобры" 10. "Новолуние"