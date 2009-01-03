Анна Семенович целуется с девушками

Певица и телеведущая Анна Семенович удивила всех. На днях на глазах у изумленной публики она страстно поцеловалась со спортсменкой Анастасией Мыскиной, чем вызвала массу нескромных вопросов... Сенсация произошла в одном из московских клубов на предновогодней вечеринке, где собралось множество знаменитостей. Гости общались, вкушали блюда и, разумеется, выпивали. Последнее, видимо, и повлияло на последующий ход событий, пишет "КП" Певица Анна Семенович появилась на празднике одна. Вскоре ее окликнула теннисистка Мыскина. Девушки заняли уютный столик и почти весь вечер о чем-то увлеченно говорили. По словам очевидцев, дамы почти не ели, а вот в напитках себя не ограничивали, преимущественно заказывая водку с колой. Что в какой-то момент дало о себе знать. Спустя некоторое время Семенович обняла Мыскину и что-то прошептала ей на ушко. Настя лишь улыбалась в ответ. Прошла еще минута и парочка слилась в долгом поцелуе. Причем, девушки настолько увлеклись, что их ничуть не смутили ни многочисленные звездные гости, находящиеся рядом с ними и, судя по их лицам, шокированные увиденным, ни яркие вспышки фотокамер. Надо заметить, что отечественные знаменитости в преддверии Нового года демонстрируют необычайную любвеобильность. И все бы ничего, если бы свои симпатии звезды направляли на лиц противоположного пола… В тусовке до сих пор обсуждают недавнюю выходку телеведущей Леры Кудрявцевой и фигуристки Насти Гребенкиной. Несколько дней назад они поцеловались прямо на съемках проекта «Звездный лед». Позже девушки объяснили столь необычный поступок – мол, эмоции взяли верх над разумом и они ничего не могли с собой поделать.