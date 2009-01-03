В августе 2009 года на экраны выйдет новый фильм Квентина Тарантино

Новый и уже вызывающий ожесточенные споры фильм режиссера Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки», посвященный событиям Второй мировой войны, выйдет на экраны США и Канады 21 августа 2009 года. Эта лента станет первым самостоятельным фильмом Тарантино после ленты «Убить Билла-2», вышедшего на экраны в 2004 году. В 2007 Квентин Тарантино в сотрудничестве с Робертом Родригесом выпустил провалившийся в кинотеатрах США «бутерброд» из двух фильмов ужасов под названием «Молотильня». В одной из главных ролей в картине «Бесславные ублюдки», съемки которой начались в октябре минувшего года в Европе, снимается актер Брэд Питт. Он играет американского офицера — командира диверсионной группы, заброшенной в тыл к нацистам. По имеющейся информации, сюжет фильма во многом основан на киноленте «Этот проклятый бронепоезд» 1978 года итальянского режиссера Энцо Кастеллари. По некоторым данным, картина «Бесславные ублюдки» снимается в стиле так называемых «спагетти-вестернов» — лент о ковбоях Дикого Запада, которые в 60-х —70-х годах прошлого века в большинстве своем снимались в Италии, что было вызвано финансовыми соображениями. Режиссер Квентин Тарантино был удостоен премии «Оскар» Американской академии киноискусства за сценарий фильма «Криминальное чтиво» 1994 года. За эту же ленту он в качестве режиссера получил и «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, напоминает ИТАР-ТАСС.