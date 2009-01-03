ШОК! 16-летний сын актера Джона Траволты cкончался во время отдыха на Багамах

16-летний сын актера Джона Траволты Джетт умер в пятницу на Багамах, где он проводил каникулы вместе с родителями, сообщает CNN 3 января со ссылкой на адвоката Траволты Майкла Осси, сообщает Lenta. По его словам, около 10 утра по местному времени у мальчика "случился приступ", все попытки его спасти успехом не увенчались. Адвокат также отметил, что смерть Джетта оказалась полностью неожиданной, а ее причины до сих пор не были установлены. В понедельник будет произведено вскрытие, после чего тело будет захоронено во Флориде. По данным CNN, Джетт Траволта страдал от так называемого синдрома Кавасаки, воспаления кровеносных сосудов, которое обычно бывает у детей в раннем возрасте и которое может вызывать другие сердечные заболевания. Джетт был единственным сыном Джона Траволты и его жены актрисы Келли Престон. У супружеской пары осталась восьмилетняя дочь Элла.