Уилл Смит признан самым прибыльным актером года

Уилл Смит назван самым прибыльным актером 2008 года по результатам опроса владельцев американских кинотеатров и кинопрокатчиков. Как утверждает Reuters, Смит стал вторым в истории Голливуда чернокожим актером, после Сидни Пуатье, удостоившимся такого звания. Второе место в данном рейтинге занял Роберт Дауни-младший, сыгравший главную роль в фильме "Железный человек", третье - Кристиан Бейл за роль Бэтмена в фильме "Темный рыцарь", четвертое - Шайя Ла Беф, сыгравший в фильме "Индиана Джонс и королевство хрусального черепа". Напомним, что годом ранее самым прибыльным актером был признан Джонни Депп, сообщает Lenta.