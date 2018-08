Роберт Плант признан величайшим рок-вокалистом

Бывший участник Led Zeppelin Роберт Плант, удостоенный в канун Нового года звания командора Британской империи, признан величайшим рок-вокалистом всех времен. Об этом, как сообщает Daily Mail, свидетельствуют результаты опроса, проведенного британской радиостанцией Planet Rock. Любопытно, что напарник Планта по Led Zeppelin Джимми Пейдж недавно был назван величайшим гитаристом по результатам опроса американской радиостанции "Chop Shop". В декабре 2007 года музыканты объединились ради единственного концерта Led Zeppelin в Лондоне. После Джимми Пейдж, Джон Пол Джонс и Джейсон Бонэм объявили о намерении отправиться в мировой тур, однако Роберт Плант отказался принимать в нем участие. Второе место в списке величайших рок-певцов занял покойный лидер Queen Фредди Меркьюри. Третьим стал экс-вокалист Free и Bad Company Пол Роджерс, ныне занимающий место Меркьюри в составе Queen. В первую десятку также попали участники групп Deep Purple, The Who, Whitesnake, Guns N'Roses, Iron Maiden, The Rolling Stones и AC/DC. Единственной женщиной, попавшей в рейтинг, стала Дженис Джоплин (21-е место). Полностью список 40 величайших рок-вокалистов по версии Planet Rock выглядит следующим образом: 1. Роберт Плант (Led Zeppelin) 2. Фредди Меркьюри (Queen) 3. Пол Роджерс (Free/ Bad Company) 4. Ян Гиллан (Deep Purple) 5. Роджер Долтри (The Who) 6. Дэвид Ковердейл (Whitesnake) 7. Аксель Роуз (Guns N'Roses) 8. Брюс Дикинсон (Iron Maiden) 9. Мик Джаггер (The Rolling Stones) 10. Бон Скотт (AC/DC) 11. Дэвид Боуи 12. Джон Бон Джови (Bon Jovi) 13. Стивен Тайлер (Aerosmith) 14. Джон Андерсон (Yes) 15. Брюс Спрингстин 16. Джо Кокер 17. Оззи Осборн 18. Боно (U2) 19. Питер Гэбриэл 20. Джеймс Хетфилд (Metallica) 21. Дженис Джоплин 22. Крис Корнелл (Audioslave / Soundgarden) 23. Роджер Чэпмен (Family) 24. Фил Лайнотт (Thin Lizzy) 25. Гленн Хьюз (Deep Purple) 26. Стив Перри (Journey) 27. Джим Моррисон (The Doors) 28. Алекс Харви (The Sensational Alex Harvey Band) 29. Роб Хелфорд (Judas Priest) 30. Ронни Джеймс Дио (Dio) 31. Сэмми Хагар (Van Halen) 32. Мит Лоуф 33. Элис Купер 34. Гедди Ли (Rush) 35. Брайан Джонсон (AC/DC) 36. Дэвид Гилмор (Pink Floyd) 37. Фиш (Marillion) 38. Дэйв Ли Рот (Van Halen) 39. Бифф Байфорд (Saxon) 40. Нил Янг