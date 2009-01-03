DVD «Мамма Миа» стал самым популярным диском в Великобритании

DVD с киномюзиклом "Мамма Миа!" (Mamma Mia!) стал самым популярным диском в Великобритании, побив рекорд "Пиратов Карибского моря", говорится в обзоре компании-составителя чартов Official Charts Company. DVD, вышедший в свет пять недель назад, побил все рекорды во время рождественских распродаж и стал первым диском, разошедшимся более чем в пяти миллионах копий. Основанный на песнях легендарной шведской группы АВВА фильм "Мамма Миа!" стал еще и "самым быстро продающимся" DVD - в первый же день его выхода в свет было продано 1 тысяча 669 копий. "Мамма Миа!", в котором в необычных амплуа появились Мерил Стрип, Пирс Броснан и Колин Ферт, опередил кинобестселлеры "Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины" (4,7 миллиона проданных дисков) и "Властелин колец: Братство кольца" (3,9 миллиона). За десять лет существования формата DVD лишь "Мамма Миа!" и "Пираты Карибского моря", вышедший в прокат в 2003 году, перешагнули отметку в 4 миллиона проданных экземпляров. "С самого выхода в свет фильм "Мамма Миа!" был рекордсменом, а когда он появился на DVD, он стал самым быстропродаваемым фильмом всех времен", - подчеркнул управляющий директор Official Charts Company Мартин Тэлбот. В середине декабря "Мамма Миа!" стал самым прибыльным фильмом в истории британского кинопроката. Кассовые сборы от его показа превысили 69 миллионов фунтов стерлингов, вытеснив с первой строчки рейтинга знаменитый блокбастер "Титаник".