Дом Prada в короткометражном фильме Джеймса Лима

Итальянский модный дом Prada не устает привлекать внимание своих клиентов нетрадиционным подходом к рекламе новинок своей парфюмерной линии. В очередной раз бренд Prada обратился к профессиональному кинематографу, продвигая аромат Prada Amber. До 31 декабря 2008 года Amber будет главным героем короткометражного анимационного фильма под названием Fallen Shadows, снятого режиссером Джеймсом Лима. Фильм будет демонстрироваться в 300 итальянских кинотеатрах перед началом и после завершения сеансов. Рекламная кампания Fallen Shadows в прессе появится в Италии, Великобритании и США. Для Prada съемки короткометражек уже успели стать традицией: так, еще в 2005 году режиссер Ридли Скотт снял для дома Prada короткометражный фильм длительностью почти в 5 минут Thunder Perfect Mind с моделью Дарьей Вербовски в главной роли.