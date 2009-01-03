Хью Джекман отказался от Клеопатры

Самый сексуальный мужчина планеты, по версии People, Хью Джекман отказался от роли Марка Антония в новом 3D-мюзикле "Клео", который собирается снимать режиссер Стивен Содерберг. Как утверждает Variety, Джекман отклонил предложение из-за слишком загруженного графика. Египетскую царицу Клеопатру в картине должна сыграть Кэтрин Зета-Джонс, роль Цезаря досталась Рэю Уинстону. Сценаристом картины с бюджетом в 30 миллионов долларов выступил бывший басист американской рок-группы Guided by Voices, которая запишет всю музыку к фильму, пишет ЛентаРу. Напомним, что Хью Джекман назначен новым ведущим церемонии "Оскар", которая пройдет в феврале 2009 года.