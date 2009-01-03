ШОК! Сына актера Василия Ливанова арестовали по подозрению в убийстве

Химкинский городской суд принял решение об аресте сына актера Василия Ливанова Бориса, сообщает 3 января агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации агентства, Бориса Ливанова подозревают в убийстве. Он был задержан 1 января. Как стало известно журналистам, Ливанов отмечал Новый год в одной компании с 31-летним Игорем Хромовым. Утром между ними внезапно произошла ссора, переросшая в драку. Ливанов несколько раз ударил Хромова ножом в грудь. Пострадавший умер на месте. Официально информация об аресте Ливанова, равно как о его задержании по подозрению в убийстве, пока не подтверждалась. Актер Василий Ливанов снимался в таких фильмах, как "Слепой музыкант", "Ярославна, королева Франции", "Звезда пленительного счастья". Наиболее успешной его ролью считается роль Шерлока Холмса в серии телефильмов режиссера Игоря Масленникова. Также Ливанов является сценаристом мультфильмов "Бременские музыканты" и "По следам бременских музыкантов".