У известной певицы похитили сына

У бывшей "фабрикантки" и исполнительницы хита "Сердце-магнит" Согдианы похитили ребенка. Вероятным похитителем годовалого малыша является супруг певицы, с которым она решила развестись. Еще пару лет назад Согдиана рассказывала о щедрости своего возлюбленного, который одаривал ее роскошными подарками. Не секрет, что бизнесмен помогал певице в артистической карьере. Проблемы в семье, как ни странно, начались после рождения долгожданного первенца. Рам - отец малыша и муж певицы - родом из Индии. По словам артистки, он был благодарен ей за очаровательного сына, но при этом страшно ревновал жену. "Муж ревновал меня ко всему. Говорил: "Это не надевай, туда не смотри, с этим не общайся, с тем не разговаривай!" - рассказала "Комсомольской правде" расстроенная певица. По словам выпускницы "Фабрики звезд-6", она была готова отказаться от всего, лишь бы быть рядом с этим человеком. "Но потом просто поняла, что этот строгий ошейник с шипами не дает мне жить, дышать. Тогда я решила подать на развод!", - делится наболевшим красавица. Однако Согдиана даже не подозревала, что ее годовалый сынишка с необычным именем Арджун окажется в этой истории разменной монетой. "Рам уже пытался выкрасть у меня ребенка. Он взял и просто, якобы, пошел погулять с ним на улицу. А сам увез сына в аэропорт", - продолжает певица. К счастью, мужчина тогда не сделал какой-то документ и его не выпустили из России. "Сейчас нахожусь в состоянии страха, хожу по улицам и оборачиваюсь. Потому что я боюсь... Он мне угрожал, говорил, что все равно заберет ребенка", - говорила не так давно Согдиана. Оказалось, что страхи ее не беспочвенны. Индийский бизнесмен все-таки увез малыша в неизвестном направлении. Окружение Согдианы полагает, что маленького Арджуна хотят вывезти за границу.