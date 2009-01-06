Рудковская и Плющенко объявили дату свадьбы

6 января 2009, 10:07

На дне рождения продюсера Билана олимпийский чемпион на коленях просил руки своей возлюбленной.Именинницу поздравляли в столичном ресторане «Andreas». К Яне приехали только самые близкие друзья: победитель «Евровидения» Дима Билан, фигурист Евгений Плющенко, певица Жасмин, актер Иван Николаев, фотомодель и телеведущая Оксана Лаврентьева, солистка группы «Фабрика» Саша Савельева, телеведущая Анфиса Чехова, «шоколадный заяц» Пьер Нарцисс с очаровательной супругой, певец Митя Фомин, «фабрикант» Майк Мироненко, экс-супруга Бориса Немцова и телеведущая Екатерина Одинцова и многие другие. Филипп Киркоров и Николай Басков поздравили Яну по телефону. Оба певца сейчас работают на корпоративах за границей: Филипп в Арабских Эмиратах, а Николай в Турции.В этот вечер именинница не только принимала поздравления, но и подводила итоги прошлого года. Конечно, вспоминали и триумф Билана в Белграде на конкурсе «Евровидение». - У нас с Димой есть еще две мечты!- поделилась с гостями Яна.- Димка стесняется произносить их вслух, а я все-таки скажу! Мы мечтаем получить «Грэмми» и взять штурмом премию «Оскар»! После нашей прошлогодней победы, думаю, что никто уже не сомневается, что невозможное возможно! ответ на оптимистичные прогнозы своего продюсера Дима спел свои лучшие хиты. Билан так завел жующую публику, что на второй минуте его пения даже чопорные бизнесмены сняли свои галстуки и пустились в пляс. Однако звездой вечера был темнокожий мачо и коллега Яны по шоу телеканала «Россия» «Звездный лед» Пьер Нарцисс. «Шоколадного зайца» именинница не желала отпускать со сцены, требуя все новых и новых песен. А когда уж Нарцисс заголосил по-французски гимн всех влюбленных Джо Дассена « Et si tu n`existais pas», олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вышел на сцену и, преклонив колено, попросил руки именинницы. Запомните эту дату: 09.09.09! Это дата нашей с Яной свадьбы! Ура!- прокричал на весь зал счастливый жених. А гости, смекнув, что что присутствуют при историческом моменте, тут же завопили: «Горько!» Яна поделилась с «КП», мол, Женя подарил ей на день рождения дорогущее колечко с бриллиантами. Сама же Рудковская порадовала себя обновкой. - Сегодня я в маленьком черном платье из последней коллекции Chanel!- похвасталась нам Яна. Но, несмотря на душевную компанию и поздравления близких, гости заметили, что Рудковская почему-то грустна. - Уже второй год подряд я отмечаю свой день рождения без своих детей…- смахнув слезу, поделилась с друзьями продюсер Билана. - Знаете, больше всего на свете я хочу, чтобы мои сыновья были со мной…Я очень надеюсь, что следующий свой день рождения я отмечу с моими малышами. Как стало известно «КП», бывший супруг Рудковской бизнесмен Виктор Батурин, несмотря на решение суда в пользу Яны, до сих пор не дает ей видеться с сыновьями. Две недели назад Рудковская надеялась, что после еще одного судебного заседания она сможет с органами опеки забрать мальчиков домой, но ее экс-супруг, сославшись на болезнь, так и не появился в зале суда. Поэтому Новый год Яна опять встретила без своих сыновей. А Виктор Батурин, по слухам, на прошлой неделе тайно женился на своей подруге Илоне. Говорят, что 3 января бизнесмен с уже беременной женой повезет ее рожать во Францию. Тем временем, Рудковская и ее адвокаты переживают, что Батурин может вывезти малышей за границу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
21:09
Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе
20:48
Индийский политик явился на работу в образе Адольфа Гитлера Видео
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять