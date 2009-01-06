Рудковская и Плющенко объявили дату свадьбы

На дне рождения продюсера Билана олимпийский чемпион на коленях просил руки своей возлюбленной.Именинницу поздравляли в столичном ресторане «Andreas». К Яне приехали только самые близкие друзья: победитель «Евровидения» Дима Билан, фигурист Евгений Плющенко, певица Жасмин, актер Иван Николаев, фотомодель и телеведущая Оксана Лаврентьева, солистка группы «Фабрика» Саша Савельева, телеведущая Анфиса Чехова, «шоколадный заяц» Пьер Нарцисс с очаровательной супругой, певец Митя Фомин, «фабрикант» Майк Мироненко, экс-супруга Бориса Немцова и телеведущая Екатерина Одинцова и многие другие. Филипп Киркоров и Николай Басков поздравили Яну по телефону. Оба певца сейчас работают на корпоративах за границей: Филипп в Арабских Эмиратах, а Николай в Турции.В этот вечер именинница не только принимала поздравления, но и подводила итоги прошлого года. Конечно, вспоминали и триумф Билана в Белграде на конкурсе «Евровидение». - У нас с Димой есть еще две мечты!- поделилась с гостями Яна.- Димка стесняется произносить их вслух, а я все-таки скажу! Мы мечтаем получить «Грэмми» и взять штурмом премию «Оскар»! После нашей прошлогодней победы, думаю, что никто уже не сомневается, что невозможное возможно! ответ на оптимистичные прогнозы своего продюсера Дима спел свои лучшие хиты. Билан так завел жующую публику, что на второй минуте его пения даже чопорные бизнесмены сняли свои галстуки и пустились в пляс. Однако звездой вечера был темнокожий мачо и коллега Яны по шоу телеканала «Россия» «Звездный лед» Пьер Нарцисс. «Шоколадного зайца» именинница не желала отпускать со сцены, требуя все новых и новых песен. А когда уж Нарцисс заголосил по-французски гимн всех влюбленных Джо Дассена « Et si tu n`existais pas», олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вышел на сцену и, преклонив колено, попросил руки именинницы. Запомните эту дату: 09.09.09! Это дата нашей с Яной свадьбы! Ура!- прокричал на весь зал счастливый жених. А гости, смекнув, что что присутствуют при историческом моменте, тут же завопили: «Горько!» Яна поделилась с «КП», мол, Женя подарил ей на день рождения дорогущее колечко с бриллиантами. Сама же Рудковская порадовала себя обновкой. - Сегодня я в маленьком черном платье из последней коллекции Chanel!- похвасталась нам Яна. Но, несмотря на душевную компанию и поздравления близких, гости заметили, что Рудковская почему-то грустна. - Уже второй год подряд я отмечаю свой день рождения без своих детей…- смахнув слезу, поделилась с друзьями продюсер Билана. - Знаете, больше всего на свете я хочу, чтобы мои сыновья были со мной…Я очень надеюсь, что следующий свой день рождения я отмечу с моими малышами. Как стало известно «КП», бывший супруг Рудковской бизнесмен Виктор Батурин, несмотря на решение суда в пользу Яны, до сих пор не дает ей видеться с сыновьями. Две недели назад Рудковская надеялась, что после еще одного судебного заседания она сможет с органами опеки забрать мальчиков домой, но ее экс-супруг, сославшись на болезнь, так и не появился в зале суда. Поэтому Новый год Яна опять встретила без своих сыновей. А Виктор Батурин, по слухам, на прошлой неделе тайно женился на своей подруге Илоне. Говорят, что 3 января бизнесмен с уже беременной женой повезет ее рожать во Францию. Тем временем, Рудковская и ее адвокаты переживают, что Батурин может вывезти малышей за границу.