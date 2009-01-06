Дженнифер Лопес и Марк Энтони расстанутся в феврале?

В западных блогах опять зациркулировали упорные слухи о расставании Дженнифер Лопес и Марка Энтони - несмотря на все опровержения пары. На этот раз пишут, что Марк и Дженнифер хотят расстаться... сразу после дня Святого Валентина! Печальные новости нам несет газета New York Daily News, чьи анонимные источники сообщают: "Марк и Дженнифер планируют сообщить о разводе сразу после концерта Марка в Мэдисон Сквер Гарден 14 февраля. Дженнифер собирается присоединиться к нему на сцене и спеть дуэтом. У них в последнее время все шло не так, как надо, так что они хотят устроить такое горько-сладкое прощание... Они стопроцентно расстанутся в феврале". Представитель Энтони продолжает настаивает, что все эти слухи - неправда. Но я что-то начала волноваться....