Группа Grateful Dead отправится в гастрольный тур по США

Американская рок-группа Grateful Dead начнет в апреле свой первый гастрольный тур за последние четыре года, сообщает интернет-издание EOnline 3 января. На сайте коллектива сообщается, что в рамках тура в период с 12 апреля по 10 мая состоится 19 концертов группы в разных городах США, сообщает Life. В октябре 2008 года четверо членов группы воссоединились для выступления на концерте, сборы от которого пошли на избирательную кампанию Барака Обамы. В ноябре один из участников Grateful Dead Микки Харт, отвечая на вопрос о будущем коллектива, сообщил, что "лед тронулся" и что члены группы "сумели избавиться от нескольких скелетов в своих шкафах". Напомним, Grateful Dead была создана в 1965 году и просуществовала до 1995 года, когда скончался лидер и один из основателей группы Джерри Гарсиа. С этого времени бывшие участники группы время от времени объединялись в разных составах для участия в таких проектах как The Other Ones, The Dead, RatDog, Phil Lesh and Friends и Donna Jean and the Tricksters.