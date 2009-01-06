Эндрю Ллойд Уэббер воскресит Призрака Оперы

Эндрю Ллойд Уэббер заявил о том, что готовит сиквел «Призрака оперы» - новый мюзикл будет называться «Призрак: Любовь не умирает». Разумеется, к оригинальному роману Гастона Леру, который лег в основу сюжета первой части мюзикла, новое творение Уэббера будет иметь весьма опосредованное отношение. Действие разворачивается десять лет спустя после пожара, уничтожившего парижский театр «Опера Популер». Призрак, расплатившись за шальную любовь всем своим жизненным укладом, по примеру многих других людей без прошлого, отправляется в Новый Свет. Нью-Йорк станет для него новым домом и новой сценой. Конечно, это известие оставляет больше вопросов, чем ответов. Как обстоят дела с мюзиклом «Мастер и Маргарита», над которым Уэббер корпел уже не один год? Кто ответственен за разработку сюжета для сиквела классического романа? Этого мы пока не знаем. Однако настроен господин Уэббер самым серьезным образом – он уже заявил, что зрители смогут увидеть новый мюзикл уже в ноябре 2009 года, причем премьера одновременно будет проходить в Нью-Йорке, Лондоне и Шанхае. Режиссером постановки уже назначен Джек О'Брайен, главным художником-декоратором станет Боб Кроули.