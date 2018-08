Принс выпустит три альбома за год

Американский исполнитель Принс планирует выпустить в 2009 году сразу три новых альбома, сообщает Billboard. Как рассказал музыкант в интервью газете Los Angeles Times, все пластинки уже записаны, однако он не намерен прибегать к услугам звукозаписывающих компаний для их издания и распространения. В настоящее время артист ведет переговоры с одним из крупных ритейлеров, готовым взять на себя функции лейбла. "MPLSOUND" - первый из дисков, который Принс намерен издать в 2009 году. Альбом был записан на студии артиста в Миннеаполисе и содержит "экспериментальные поп-песни". На одном из треков гостит рэпер Q-Tip. Второй диск - "Lotus Flower" - будет более гитарным. Среди прочих на альбоме представлены треки "Dreamer," "Crimson & Clover", "Colonized Mind" и "Wall of Berlin", сообщает Lenta. Третья пластинка, получившая название "Elixir", записана Принсом вместе с его протеже, певицей Брией Валенте (Bria Valente). Возникновение этого проекта музыкант объяснил следующим образом: "Мы просто устали ждать, когда Шаде запишет свой новый альбом". Напомним, что последний студийный альбом Принса "Planet Earth" вышел в 2007 году в качестве бесплатного приложения к британской газете The Mail on Sunday. В 2008 году музыкант выпустил концертный диск "Indigo Nights" приложением к фотоальбому "21 Nights".