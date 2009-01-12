Никита Джигурда запечатлел на камеру Ангела

Марина Анисина и Никита Джигурда на седьмом небе от счастья: на днях у них родился сын. Настоящий Ангел. Потому что имя ему дали такое. Как говорится, как вы ребенка назовете… В общем, Джигурда с Анисиной очень долго думали, прежде чем выбрали подходящее имя сыну. Поговаривают, что Джигурда рассматривал несколько вариантов. Одно из них Франсуа – в честь поэта Франсуа Вийона. Или, например, назвать мальчика Лу-Филиппом. Однако ассоцации с российским шоу-бизнесом, видимо, помешали наречь дитя королевским именем. Поэтому остановились на беспроигрышном варианте. Теперь ребенка Анисиной и Джигурды зовут Мик-Анжель Кристи. А Анжель в переводе означает Ангел. Как выяснилось, назвали неспроста: мальчик появился на свет аккурат в Рождество. Кроме того, ребенок будет носить и двойную фамилию Анисин-Джигурда. Да и гражданство у него будет двойным. Сначала французским, а затем – русским. Напомним, что пару месяцев назад фигуристка уехала во Францию, город Биарицц, где и родила сына в элитной клинике. Никита сам присутствовал при родах и даже умудрился помогать жене рожать и одновременно… снимать происходящее на камеру. Так что процесс рождения на свет малыша тоже получился незабываемым. Марина планиурует встать на лед уже в самое ближайшее время. В марте- гастрольный тур. А у Никиты – в мае – окончание работы над альбомом, который он обещает посвятить жене. Напомним, это уже четвертый ребенок артиста.