Ума Турман выйдет замуж за миллиардера

На вечеринку в честь помолвки актрисы Умы Турман и знаменитого плейбоя Арпада Бюссона собрался весь цвет лондонского светского общества. Швейцар роскошного дома в престижном районе английской столицы едва успевал открывать тяжелые двери, впуская знаменитых гостей - Элтона Джона, Стинга с женой Труди Стайлер, Элизабет Херли с супругом Аруном Наяром и др. Кстати, Арпад – миллиардер, который всегда готов предоставить друзьям свои яхты, многочисленные виллы на юге Франции и постоянно закатывает по поводу и без грандиозные праздники с самыми лучшими винами и изысканными блюдами, пишет «7 дней». Арпад Бюссон и Ума Турман встретились на одной из вечеринок во время Недели Высокой моды в Милане. Арпад буквально заворожил Уму своей страстью, напором, энергией и бесшабашностью. Он убедил актрису, что только рядом с ним она всегда будет чувствовать себя настоящей женщиной, королевой, не будет ни в чем нуждаться. А самое главное - он никогда не даст ее в обиду. Роман Бюссона и Турман никого не удивил, но вот объявление о помолвке слегка озадачило. До сих пор 45-летнему плейбою и любителю не просто красоток, а женщин, отличающихся умом и нестандартной внешностью, удавалось наслаждаться жизнью, не обременяя себя брачными узами. Но Уме удалось поймать Арпада на слове. Еще в 1994 году Бюссон, всегда отличавшийся самоуверенностью, увидев Турман в фильме "Криминальное чтиво", во всеуслышание заявил, что непременно когда-нибудь женится на ней. Кстати, ради будущего мужа Турман готова уйти от светской жизни, отдать все свои звездные регалии. "Я хочу печь булочки и стать похожей на Мэри Поппинс", - смеется Ума.