Дима Билан заработал $1 млн за ночь

Для звезд шоу-бизнеса новогодние праздники - горячая пора для заработка: многочисленные выступления на корпоративах и концертах приносят серьезный доход. Мировой финансовый кризис внес в планы звезд серьезные коррективы - количество корпоративов значительно уменьшилось, а многие запланированные вечеринки отменили. Так, бизнесмен Михаил Прохоров отменил новогоднюю вечеринку, запланированную им в ресторане торгового комплекса "Европейский", сообщает КП. На вечеринке для Прохорова и его гостей должны были петь Дима Билан, группа "Звери" и даже Бритни Спирс. Новогодний бал в Манеже также практически остался без звезд первой величины, отмечает издание. Единственной суперзвездой в Манеже был Филипп Киркоров. Именно Филипп являлся рекордсменом прошлых лет по заработкам на новогодних каникулах. Общая выручка от всех концертов Киркорова за "новогодний сезон" доходила до $2 млн. В минувшие каникулы Киркоров заработал значительно меньше - около $500 тыс. Большую часть суммы Филипп получил за концерт в Арабских Эмиратах для местного шейха, отмечает КП. Большая часть "новогодней кассы" в этом году досталась Диме Билану. В новогоднюю ночь Билан успел выступить почти на десяти площадках и заработать около 1 миллиона долларов. В эти праздничные дни, как отмечает издание, не пользовались спросом коллективы "Фабрика" и "Блестящие". Жанна Фриске дала всего один концерт в Питере, гонорар от которого составил 10 тысяч долларов.