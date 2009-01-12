Звезда «Каменской» упала в театре

Актриса Анна Капалева едва не разбилась на пороге родного театра. Травма оказалась настолько серьезной, что ей даже пришлось обратиться за помощью к врачам, сообщает Life. 29-летняя актриса Московского драматического театра им. К.С. Станиславского Анна Капалева, известная зрителям по телероли в сериале «Каменская-4», серьезно травмировала ногу. Актриса шла на репетицию спектакля, когда на ступеньках поскользнулась и упала. Увидев распухшую ногу Анны, на которой виднелась огромная ссадина, коллеги уговаривали ее вызвать «скорую», но актриса отказалась. К врачам Анна Капалева обратилась сразу же, как только отрепетировала спектакль. - К счастью, кость не пострадала. Перелома мы не обнаружили, - рассказал врач больницы им. Боткина, куда за помощью обратилась Капалева. - Отек и сильная боль на левой ноге вызваны сильным ушибом. Оставаться в клинике Анна категорически отказалась. Как только услышала, что перелома нет, сразу же засобиралась домой.