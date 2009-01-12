Бритни Спирс боится сцены?

Последние концерты доставляли Бритни мало удовольствия. Все чаще и чаще певица вынуждена была покидать сцену задолго до завершения программы. В последнее время активно распространяются слухи о том, что голосовые связки певицы не позволяют ей выступать на должном уровне. В то же время, свободные источники все настойчивее говорят о тяжелой форме боязни сцены, которой подвержена певица. Напомним, что Бритни не выезжала с официальными турами с 2004 года. Говорят о том, что она очень много времени уделяет репетициям и хореографии, основательно готовится к работе со зрителем, однако в ответственный момент выхода на сцену Спирс начинает нервничать, пишет paparazzi-club.ru Западные СМИ пишут об огромном желании певицы порадовать, наконец, своих фанатов. Бритни заявила о намерении отправиться в турне в марте 2009 года. Первый концерт тура пройдет в Новом Орлеане. После того, как певице был поставлен специфический диагноз, она начала медикаментозное лечение. Врачи прописали Спирс два сильно действующих лекарства. Вопрос лишь в том, окажется ли лечение эффективным, ведь все фобии идут изнутри. Сможет ли любимица миллионов преодолеть свой недавно обнаруженный страх?