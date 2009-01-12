Плющенко подарил Рудковской обручальное кольцо за 160 тысяч евро

дни новогодних каникул Яна Рудковская отметила свой день рождения. Красотку поздравляли в столичном ресторане Andreas. Самым главным подарком для Яны было официальное предложение руки и сердца от ее жениха - олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Когда коллега Рудковской по шоу «Звездный лед» певец Пьер Нарцисс в честь Яны запел хит Джо Дассена «Et si tu n`existais pas», Плющенко вышел на сцену и, преклонив колено, попросил руки именинницы. - Запомните это число: 9.09.09! Это дата нашей с Яной свадьбы! Но самое главное: я хочу повенчаться с этим человечком! А гости, смекнув, что присутствуют при историческом моменте, тут же завопили: «Горько!» - Мы пока не знаем, где будет наша свадьба. Но, думаем, что отпразднуем и в Питере, и в Москве, - поделился с гостями Плющенко. Яна призналась «КП», что Женя подарил ей на день рождения обручальное колечко с внушительным бриллиантом. Удалось узнать, что кольцо обошлось жениху в 160 тысяч евро!