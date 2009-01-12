Моисеев поругался с Сердючкой

Во время съемок украинской версии новогоднего «Модного приговора» в студии разгорелась нешуточная перепалка между двумя известными артистами. Сердючка обвинила Моисеева в том, что его внешний вид не соответствует образу судьи программы, объяснив позицию тем, что кеды и пестрые наряды уместны на сцене, а не на съемочной площадке о вкусе и стиле, сообщает Life. - Действительно, на съемках программы Андрей Данилко, действительно обвинил меня в безвкусии к нарядам, - говорит Борис Моисеев. - Естественно, меня это задело. Я, конечно, понимаю, что она практически победительница «Евровидения», однако я считаю, что у меня хороший вкус и уже устоявшиеся взгляды на мой гардероб.