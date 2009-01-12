Звезда Black Eyed Peas Ферджи вышла замуж

Солистка Black Eyed Peas Ферджи вышла замуж. Ее избранником стал лидер группы «Трансформеры» Джош Дюамель. У этой неформальной парочки была самая настоящая свадьба. Торжество состоялось в Малибу, в поместье Church Estates Vineyards. В массе звездных гостей, тусующейся в белых шатрах и у бассейнов на свежем воздухе удалось разглядеть Кида Рока, Марио Лопеса и Кейт Хадсон. Утро накануне свадьбы невеста Ферджи провела в спа-салоне в Лос-Анджелесе. По сведениям торжество было роскошным и отличалось особым дружественным настроем.