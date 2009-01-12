Маккартни проводит новогодние каникулы в Мексике со своей возлюбленной

Известный британский музыкант, участник группы "Битлз" Пол Маккартни проводит со своей возлюбленной Нэнси Шевелл новогодние каникулы на всемирно известном мексиканском курорте Канкун, сообщают мексиканские СМИ. По информации местных изданий, сэра Пола неоднократно наблюдали в компании с очаровательной 47-летней Нэнси Шевелл на белоснежных пляжах Канкуна. В мае прошлого года, после самого длинного в истории британского правосудия бракоразводного процесса, который продолжался два года, Маккартни расстался со второй женой Хизер Миллс. В результате двухлетней тяжбы Миллс получила 25 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, суд постановил, что Маккартни будет выделять ежегодно 35 тысяч фунтов на содержание дочери, которой в 2008 году исполнилось пять лет. Впервые 62-летний Маккартни появился на публике с новой подругой, американской предпринимательницей Шевелл, состояние которой оценивается в 250 миллионов фунтов стерлингов спустя две недели после развода. С тех пор всемирно известного британского музыканта можно постоянно видеть в сопровождении американской красотки. Сэр Маккартни ради своей возлюбленной даже перебрался на постоянное местожительство Нью-Йорк.