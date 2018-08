Мадонна опять бьет рекорды. И снова кассовые...

Одна из самых неувядающих западных поп-звезд — Мадонна, как стало известно в первые дни нового года, держит первенство среди звезд шоу-бизнеса по размерам кассовых сборов от концертных турне по итогам 2008 года. Об этом сообщили британские СМИ. Концертная деятельность принесла Мадонне в 2008-м году сумму, эквивалентную 193 млн фунтов стерлингов. Причем, только за 3 концерта в рамках программы Sticky and Sweet Tour, которые певица дала в декабре в Латинской Америке, она заработала 27,5 млн фунтов. Второе место по размерам декабрьских концертных сборов досталось голландскому скрипачу и популяризатору вальса Андре Риу, который собрал за четыре выступления в Австралии 19,6 млн фунтов. По общим же размерам годовых сборов Риу занимает восьмую строчку с 53 млн. На второй же строке расположилась Селин Дион с 162 млн, а на третьей - Джон Бон Джови с 121 млн фунтов. В заветную десятку самых успешных гастролеров также вошли Брюс Спрингстин и его E-Street Band (114 млн), группа The Police (83 млн), Нил Даймонд (65 млн), группа The Eagles (61 млн), Кенни Чесни (49,7 млн) и группа Coldplay (49,5 млн).