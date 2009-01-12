Ксюша Новикова научит беременных рожать

Экс - «блестящая», но до сих пор сияющая артистка Ксения Новикова призналась, что в ее планы входит открытие специализированной школы для беременных женщин. Как пишет Life, по словам певицы, находясь в интересном положении, она перечитала столько литературы и прошла такое количество курсов, что теперь чувствует в себе силы научить других - не бояться родов и правильно сохранять здоровье. - Я действительно многому научилась за то время, пока была беременна, и надо признаться, страшно боялась, - поделилась Ксюша. - Возможно, я знаю и умею не больше других, но мне точно было страшнее! И я смогла справиться, думаю, это ценно.