СРОЧНО! Борису Гребенщикову сделали операцию на сердце

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков перенес сложную операцию на сердце – хирург Евгений Потапенко в одной из берлинских клиник сделал музыканту шунтирование. Операция прошла нормально, сейчас 55-летний пациент восстанавливается. Сроки реабилитации пока неизвестны, поэтому преждевременно говорить о том, когда коллектив сможет вернуться к гастрольной деятельности, - пишет showbiz.ru В клинику легендарный музыкант попал в середине декабря. Причина - сильное недомогание, которое он почувствовал во время концерта в Вене. Срочно отменили на неопределенный срок все запланированные концерты. В окружении БГ отрицали тот факт, что Гребенщиков угодил в больницу. - С ним все в порядке, он не болен, - заявляли близкие и родственники, пишет «Комсомольская правда». Как стало известно «Газете.СПб», деньги на операцию, около 35 тысяч евро, Гребенщикову помогли собрать друзья.