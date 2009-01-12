Сегодня Рената Литвинова празднует свой день рождения

12 января свой день рождения отмечает актриса, режиссер, сценарист Рената Литвинова. Используя кинематограф и телевидение, она сумела создать оригинальный образ истинной женственности, стиля и совершенства, завораживающий зрителей. Рената родилась в 1967 году в Москве в семье врачей. Отец не жил с семьей и поэтому воспитанием Ренаты занималась мать Алиса Михайловна. Именно она привила Литвиновой любовь к искусству и кино. Рената признается, что может смотреть кино с утра до вечера. "Я помню, как разбила молотком кассету с одним скандальным фильмом, настолько он мне показался омерзительным. Короче, я слишком неравнодушна к кино. Чересчур. Можно было и не колотить молотком", - в одном из интервью рассказала сама Литвинова. В десятом классе Рената определилась с жизненным призванием и с первого раза поступила на сценарный факультет ВГИКа, хотя в настоящий момент рассказы, которые принесла на творческий конкурс ВГИКа считает "очень странными". Актерскими дебютом для Литвиновой стал фильм "Две стрелы", а режиссерским - картина "Нет смерти для меня", но настоящий успех пришел к ней после съемок в телесериале "Граница. Таежный роман" и совместных работ с певицей Земфирой. Об успешности Литвиновой, как писательницы и сценариста говорит тот факт, что известный режиссер Валерий Тодоровский снял по ее повести фильм "Страна глухих". Живой отклик у зрителей нашли собственные режиссерские и сценарные работы Литвиновой - "Небо. Самолёт. Девушка" (2002), "Богиня: Как я полюбила" (2004), "Мне не больно" (2006). В 2003 году специальным указом президента РФ за "плодотворную деятельность в области культуры и искусства" Литвиновой было присуждено звание "Заслуженный артист Российской Федерации". В 2005 году вышла книга "Богиня. Разговоры с Ренатой Литвиновой", составленная из диалогов и отрывков неопубликованной прозы Ренаты, а в 2007 библиография Литвиновой пополнилась книгой "Обладать и принадлежать", в которую вошли новеллы и киносценарии. Несмотря на то, что Рената часто появляется на светских раутах и вечеринках она не любит рассказывать о личной жизни и считается одной из самых загадочных личностей в отечественном кинематографе. "Рената сильная и таинственная женщина. И этой тайной она не намерена ни с кем делиться", - говорит о ней режиссер Сергей Соловьев. "Я бы назвал Ренату Литвинову "российской Русалкой" - она такая же загадочная, манящая и неведомая", - присоединяется к Соловьеву астролог Павел Глоба, пишут Дни.ru.