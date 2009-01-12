Цекало задержали в Испании

Известный телеведущий вместе со своей женой Викторией более двух суток не может вылететь в Москву.Ограбленный в конце прошлого года в Подмосковье Александр Цекало решил отойти от пережитого шоу и вылетел на рождественские праздники в Испанию, где провел с семье почти неделю. Но приехав в аэропорт Мадрида так и не смог вылететь в Москву из-за резко ухудшившейся погоды. В эти дни в Испании выпали рекордные для этой страны показатели осадков. Сам город и аэропорт полностью завален снегом, который шел не переставая более двух суток. - Я сейчас сижу в аэропорту и не могу прилететь, - признался Александр. - Из Москвы обещали на днях прислать дополнительный рейс нашей авиакомпании, чтобы люди смогли вылететь домой.По словам шоумена, в мадридском аэровокзале находятся несколько тысяч человек, которые не могут вылететь из страны из-за небывалого снегопада. - Аэропорт закрыт, - говорит Цекало. - Каждый день говорят, что на следующие сутки мы улетим, но пока ничего не меняется сообщает Life.