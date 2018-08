Боно займется журналистикой

Лидер знаменитой группы "U2" Боно будет писать авторскую колонку для американской газеты "New York Times". Об этом сообщает Би-би-си. Как заявили представители издания, кроме текстов на неограниченный круг тем, музыкант будет готовить подкаст для сайта газеты. По словам редактора "New York Times" Эндрю Розенталя, Боно - "удивительный человек, который много размышляет о том, что он делает, и обо всех проблемах, с которыми сталкивается мир". Периодичность выхода колонок Боно пока неизвестна. Сам рокер сказал, что сотрудничать с "New York Times" для него - большая честь, но предупредил, что дела с пунктуацией у него не очень хороши. Боно известен не только как музыкант, но и как общественный активист. Однажды музыкант сказал, что хотел бы посвятить остаток жизни уничтожению нищеты. Среди акций, в которых участвовал лидер "U2" - кампании по борьбе с бедностью и СПИДом, акции за списание долга беднейших стран и улучшение торговых отношений между Африкой и остальным миром. Кроме общественной деятельности и музыки, Боно занимается и изобразительным искусством. Несколько лет назад легенда рок-музыки вместе с дочерьми нарисовал и сделал декорации к постановке симфонической сказки Сергея Прокофьева "Петя и волк".