Анджелина Джоли вернется в кинематограф

Анджелина Джоли намерена ненадолго вернуться в кинематограф после почти годичного отпуска. Как сообщает AP, об этом сама актриса заявила в одном из последних интервью. "Меня не было почти год, и я намерена вернуться к работе на несколько месяцев. После этого я вновь возьму тайм-аут еще на год или на два. Я собираюсь в дальнейшем работать гораздо меньше, чем ранее", - сказала Джоли. О каком проекте идет речь, актриса не уточнила. Напомним, ранее сообщалось, что Джоли будет играть в шпионском триллере "Эрика Солт". Ей предстоит сыграть сотрудницу ЦРУ, которую обвиняют в том, что она является глубоко законспирированным русским шпионом. Героине приходится пуститься в бега и одновременно заняться восстановлением своего честного имени. Анджелина Джоли будет претендовать на "Золотой глобус" за роль в фильме "Подмена".